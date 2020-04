Decreto Aprile | Conte: “Non lasciamo indietro nessuno”

Condividi

25 miliardi di sostegno al reddito e cassa integrazione, 15 per le imprese e finanziamenti a fondo perduto in base al fatturato perso, bonus famiglie per turismo e riconoscimento per le province più colpite tra i nodi dell'informativa a Montecitorio prima e Palazzo Madama poi del premier – Giuseppe Conte - sui provvedimenti economici del Governo. Il decreto aprile arriverà, difatti, a maggio riprendendo, prolungando e rafforzando le misure del Cura Italia. Tra le novità, iter autorizzativi semplificati e detrazioni su edilizia sostenibile, che si traducano in uno sconto pari al costo pressoché totale su opere anti-sismiche e di efficientamento energetico. Sulla fase 2, Conte non esclude un nuovo allentamento delle restrizioni, al termine delle due settimane di monitoraggio al via il 4 maggio, con l'apertura in sicurezza di commercio al dettaglio, ristorazione, e servizi alla persona, sempre di pari passo con l'indice di contagio. Sul fronte politico, tra le proposte formulate anche l'intervento del Parlamento in via preventiva" sui decreti della presidenza del Consiglio, con obbligo di trasmissione alle Camere degli schemi degli stessi: “Serve tempestività”, ricorda lui.