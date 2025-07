Decolla il volo Bari-Cefalonia: nuova rotta diretta firmata Volotea

La compagnia spagnola ha inaugurato il collegamento settimanale (ogni giovedì) per l’isola greca

È ufficialmente operativo il nuovo collegamento aereo tra Bari e Cefalonia, attivato da Volotea. Il volo diretto, disponibile ogni giovedì, è gestito in esclusiva dalla compagnia spagnola specializzata nei collegamenti tra piccole e medie città europee. L’iniziativa rafforza la presenza del vettore presso lo scalo di Bari e consolida i rapporti turistici e culturali tra la Puglia e la Grecia.

Il collegamento con Cefalonia rientra in un più ampio piano di sviluppo che prevede la conferma di Bari come base estiva di Volotea anche nel 2025, con un’offerta fortemente orientata verso l’internazionalizzazione e un focus particolare sulla Grecia, da sempre tra le mete preferite dai viaggiatori pugliesi. Alla nuova rotta per Cefalonia si aggiunge anche il recente avvio del collegamento con Bordeaux, a conferma della strategia della compagnia di ampliare le connessioni europee dallo scalo pugliese.

L’offerta Volotea da Bari comprende destinazioni balneari, città d’arte e centri culturali tra Grecia, Francia, Croazia e Spagna. Secondo la compagnia, le rotte sono pensate per soddisfare sia chi cerca vacanze rilassanti sia chi predilige viaggi culturali, con l’obiettivo di rendere Bari un hub strategico per il turismo internazionale.

“L’avvio del collegamento per Cefalonia rappresenta un nuovo traguardo nella nostra offerta da Bari – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Puntiamo a garantire rotte dirette e comode verso le destinazioni europee più amate dai viaggiatori, e la Grecia, con il suo fascino intramontabile, continua a essere al centro della nostra strategia”.

Soddisfazione anche da parte della direzione aeroportuale. “Garantire il diritto alla mobilità dei cittadini significa offrire loro la possibilità di raggiungere facilmente anche le destinazioni turistiche internazionali – ha affermato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. Questo collegamento si inserisce perfettamente nella strategia di espansione del network, confermata dai risultati positivi in termini di traffico passeggeri nel primo semestre dell’anno”.

Nel 2025 saranno 14 le destinazioni servite da Volotea da Bari, di cui 13 internazionali. Otto rotte sono verso la Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante), due verso la Croazia (Dubrovnik e Spalato), due verso la Francia (Bordeaux e Lione) e una verso la Spagna (Bilbao). L’unico collegamento nazionale previsto è quello con Olbia.

