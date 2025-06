Declassamento Vigili del Fuoco Policoro, Ugl: “Minaccia per sicurezza”

Pino Giordano: “Decisione folle e pericolosa. La politica fermi questo atto di arroganza”

“Declassare il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Policoro significa non garantire sicurezza alla popolazione”. A dichiararlo è Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, che interviene con fermezza sulla questione legata al possibile ridimensionamento del presidio operativo nel Metapontino.

Secondo Giordano, la vicenda si configura come un “procurato allarme surreale”, che non tiene conto del valore fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, soprattutto in una regione come la Basilicata, dove il loro impegno è riconosciuto e apprezzato da cittadini e istituzioni. “A Policoro – afferma – i Vigili sono presenti H24, operano in condizioni critiche, e presidiano una delle strade più pericolose d’Italia: la SS106 Ionica”.

Il rappresentante dell’Ugl sottolinea come nessuno abbia realmente ascoltato i diretti interessati. “La politica ha scelto di decidere sulla testa dei Vigili del Fuoco, senza interpellarli, ignorando esigenze operative e richieste del territorio”. Giordano parla di “assurdità” e “arroganza”, respingendo con forza ogni ipotesi di taglio al personale. Il presidio di Policoro, già sotto organico, rischierebbe di passare da 8 a 7 unità per turno, aggravando ulteriormente la condizione di lavoro e la copertura delle emergenze.

L’Ugl chiede un potenziamento del distaccamento, non un ridimensionamento. “Servono più uomini e mezzi – aggiunge Giordano – non tagli. Si convochi subito un tavolo con i sindacati e i vertici provinciali e regionali del Corpo. Il Prefetto di Matera ascolti le nostre istanze”.

Il sindacato conclude ribadendo l’intenzione di difendere il presidio di Policoro con ogni mezzo, definendolo “strategico e indispensabile per il territorio”. “Le emergenze si affrontano rafforzando la presenza dei Vigili, non con scelte che minano la sicurezza pubblica”, ha concluso.

