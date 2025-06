Declassamento Vigili del Fuoco Policoro, Marrese: “Inaccettabile”

Il presidente della Provincia: “Scelta contro il buon senso. Serve più personale, non tagli, così si mettono in pericolo tutti”

“È inconcepibile che si decida di ridimensionare il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Policoro proprio alla vigilia dell’estate”. Lo dichiara Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera, che esprime preoccupazione e contrarietà rispetto alla decisione di declassare uno dei presìdi fondamentali per la sicurezza del Metapontino.

“Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta un punto di riferimento per cittadini e istituzioni, tanto più in una regione come la Basilicata, dove si registrano oltre diecimila interventi l’anno”, aggiunge Marrese evidenziando che “solo nel 2023, secondo dati Ispra, gli incendi in regione sono triplicati rispetto agli anni precedenti, distruggendo oltre 550 ettari di aree boschive”.

“In un simile contesto, parlare di riduzione di personale e mezzi è una decisione che non trova alcuna giustificazione – insiste Marrese -. Il Distaccamento di Policoro opera già in condizioni critiche, con una dotazione inferiore allo standard: attualmente dispone di 8 unità per turno contro le 9 previste. Il declassamento porterebbe a 7 unità per turno, esponendo il personale a maggiore pressione e rischi operativi”.

“È giusto che il personale usufruisca delle ferie, ma non è ammissibile che a farne le spese siano l’efficienza del servizio e la sicurezza dei cittadini”, continua Marrese chiedendo un intervento deciso da parte della Giunta Regionale e sollecita il Ministero dell’Interno a rivedere il provvedimento.

“Il Metapontino non può essere trattato come un semplice dato statistico. È un territorio reale, con esigenze concrete. Ha bisogno di più attenzione, non di meno”, conclude.

