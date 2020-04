Decesso bambino di 8 anni: la Direzione Generale del “Riuniti” avvia una indagine interna

Condividi

In riferimento al decesso del bambino di 8 anni avvenuto nel comune di Chieuti il 23 aprile scorso, il Direttore Generale della ASL Foggia, informato del tragico evento, ha immediatamente chiesto al responsabile del Coordinamento del Sistema Emergenza Urgenza Territoriale 118 di relazionare in merito all’accaduto. La relazione è già agli atti della Direzione Generale. Contestualmente, il Direttore Generale ha incaricato il Direttore Sanitario di avviare una indagine interna che dovrà accertare le cause della morte del bambino ed eventuali responsabilità. La Direzione strategica esprime il suo cordoglio alla famiglia colpita dalla tragica perdita, assicurando totale celerità e trasparenza sul proseguimento delle indagini riguardo l’evento.