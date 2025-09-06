6 Settembre 2025

Decaro, Vendola: Basta litigi è tempo di programmi

Francesco Manigrasso 6 Settembre 2025
Roma – Il centrosinistra sul palco della festa dell’unità di Bisceglie si è ritrovato. Caduto il veto sul discusso, Nichi Vendola, Antonio Decaro ha preso la partita in mano. Gli appelli all’unità da parte dei 5 stelle sono serviti come pure quelli di Avs che nonostante le richieste di passi indietro ha spinto per la candidatura dell’ex sindaco di Bari, punta di diamante per la segretaria Dem in Puglia. Su Vendola, Fratoianni e Bonelli erano stati chiari come pure Schlein. Lo stesso ex presidente della Puglia ha confermato che la sua candidatura al consiglio regionale sarebbe comunque rimasta in piedi.
Ma qualcuno il passo di lato lo ha fatto, e si chiama Michele Emiliano. I più, all’interno del partito parlano di un presidente contento a metà pronto a parlare a “tempo debito”. Passati i malumori o quasi è ora il tempo dei programmi

 

