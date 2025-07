Decaro sul futuro della Puglia: “Serve continuità e rinnovamento”

L’ex sindaco di Bari sulla sua possibile candidatura a governatore: “Con Emiliano siamo amici da sempre, ma serve pagina nuova”

«Sono amico di Michele Emiliano, l’ho sentito anche ieri. Siamo cresciuti insieme, abbiamo iniziato a fare politica fianco a fianco». Lo ha dichiarato Antonio Decaro, europarlamentare ed ex sindaco di Bari, intervenendo, nella serata di sabato 12 luglio, al festival Il libro possibile, organizzato a Polignano a Mare con il sostegno di Pirelli, in occasione della presentazione del suo libro “Vicini – Fare politica insieme alle persone” in dialogo con Selvaggia Lucarelli.

A chi gli ha chiesto un’opinione sulla futura guida della Regione Puglia, Decaro ha chiarito di non essere candidato, pur sottolineando l’importanza di dare continuità all’esperienza maturata negli ultimi due decenni. «Ho semplicemente affermato che è necessario proseguire il percorso straordinario portato avanti da due figure eccezionali come Michele Emiliano e Nichi Vendola, ma occorre anche aprire una fase nuova, capace di rispondere alle esigenze attuali con strumenti innovativi», ha spiegato.

Decaro ha ribadito che in questo momento è pienamente concentrato sul proprio incarico a Bruxelles: «Non sono nemmeno candidato, oggi lavoro in Europa. Il prossimo 16 luglio sarà il primo anniversario della mia elezione. Presiedo la Commissione europea che si occupa di ambiente, proprio mentre il Green Deal è sotto pressione da parte dell’estrema Destra e di alcuni governi. Sono l’unico italiano a presiedere una commissione in Europa, sto facendo il mio dovere. Quando sarà il momento, faremo le valutazioni necessarie. Nessuno di noi è insostituibile, a cominciare da me stesso».

Parlando dell’attuale contesto europeo, Decaro ha insistito sul valore dell’Unione per le comunità locali: «So che l’Europa viene spesso percepita come una mente fredda, ma in realtà è una mano calda che aiuta chi è in difficoltà. In questi giorni stiamo discutendo della governance dei fondi di coesione. Le regioni del sud Italia rischiano di perderne il controllo, perché la Commissione europea vorrebbe affidarli ai governi nazionali, i quali però sono troppo distanti dalle realtà territoriali».

Interpellato infine sulla questione dei dazi, l’europarlamentare ha accennato a una possibile proposta: «Non so se ci saranno contromisure ai dazi, ma una strada potrebbe essere quella di tassare finalmente le big tech, che in Europa non sono mai state toccate». Secondo Decaro, è fondamentale aprire nuovi canali commerciali: «L’accordo con il Mercosur (Argentina, Brasile) rappresenta una prima sfida. Creare regole comuni e scambi con quei Paesi è solo l’inizio. Dobbiamo guardare anche a Cina, India e ai Paesi in via di sviluppo. L’Europa non può restare immobile davanti alle scelte degli Stati Uniti».

