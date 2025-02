Decaro su accuse: “Sempre chiesto consenso ai baresi su mio lavoro”

L’ex sindaco di Bari ed europarlamentare Antonio Decaro ha respinto con fermezza le dichiarazioni dell’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, attualmente in carcere e sotto processo per voto di scambio politico-mafioso nell’ambito dell’inchiesta Codice Interno. Olivieri, durante un’udienza, ha parlato di un presunto accordo politico nel 2019 per favorire la rielezione di Decaro attraverso la candidatura di un esponente di centrodestra considerato più debole.

“Ogni volta che mi sono candidato, ho chiesto il consenso ai baresi sulla base del lavoro che ho fatto, e il consenso mi è arrivato per questo”, ha dichiarato Decaro rispondendo ai giornalisti. “Qualcuno, quando perde le elezioni, cerca attenuanti, mettendo in dubbio la libertà di espressione dei cittadini. Io non ho mai partecipato a nessun progetto politico, ma ho portato avanti un progetto con i miei concittadini, con proposte concrete e risultati testimoniati dalla mia attività”.

Decaro ha anche ribadito il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata: “I clan mafiosi li ho sempre incontrati nelle aule di tribunale. Ho presentato 19 denunce, ho contribuito a far arrestare molte persone e come Comune ci siamo costituiti parte civile 22 volte contro i clan della città. Vivo sotto scorta da nove anni per questo motivo, ma non rimpiango le mie scelte. Un sindaco deve avere la testa alta e la schiena dritta”.

Infine, riguardo a una possibile candidatura alla presidenza della Regione Puglia, Decaro ha sottolineato che al momento è impegnato nel suo ruolo europeo: “Quando sarà il momento farò le mie valutazioni con i pugliesi, come ho sempre fatto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author