Decaro sostiene Papa Francesco con un messaggio su Facebook

Antonio Decaro, presidente della commissione Ambiente dell’Ue, ha espresso il suo sostegno a Papa Francesco con un messaggio su Facebook, accompagnato da una foto in cui stringe la mano al Pontefice. “Agli algoritmi, alle fake news, agli estremismi, noi preferiamo e preferiremo sempre la piazza e il cuore delle persone. Grazie Papa Francesco, noi siamo qui che ti aspettiamo”, ha scritto Decaro, unendosi ai numerosi pensieri rivolti al Santo Padre, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.

Nel suo post, Decaro ha ricordato anche una frase pronunciata dal Papa ai sindaci durante un incontro in Vaticano: “Non è tempo di innalzare la torre ma di allargare la piazza”. Parole che, secondo l’ex sindaco di Bari, hanno guidato il lavoro di molti amministratori locali negli ultimi anni. “Davanti alle difficoltà, quando la speranza sembra lasciare il posto alla paura, all’intolleranza, all’isolamento, la soluzione non è mai rinchiudersi nella torre e arroccarsi sulle proprie idee, ma sforzarsi di allargare la piazza e non smettere mai di credere nel valore della parola, dell’incontro, del dialogo, della comunità”, ha sottolineato.

Infine, Decaro ha ribadito l’attualità del messaggio di Papa Francesco, soprattutto in un’epoca di incertezze: “Mai come oggi quelle parole tornano a essere attuali in un mondo che fatichiamo a capire dove sta andando”.

