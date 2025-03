Decaro smentisce: “Nessuna candidatura alla segreteria del PD”

BARI – Antonio Decaro rompe il silenzio sulle voci che lo vorrebbero candidato alla segreteria del Partito Democratico e, con un post su Facebook, smentisce ogni ipotesi: “Esistono una segreteria e una segretaria autorevole eletta da poco, Elly Schlein, ed è pienamente titolata a terminare il suo mandato”.

L’ex sindaco di Bari ed ex presidente dell’Anci sottolinea che non c’è alcun bisogno di un congresso anticipato, né per il PD né per il Paese. “Dobbiamo lavorare uniti – aggiunge – per costruire un progetto di governo credibile e alternativo alle destre. Passare i prossimi mesi chiusi nei circoli a discutere del nostro ombelico non è la strada giusta”.

Decaro conclude con un appello alla coesione interna: “Non amo intervenire nelle questioni di partito, ma oggi sento il dovere di richiamare tutti alla responsabilità. I cittadini ci chiedono di restare uniti, come hanno dimostrato anche sabato in piazza a Roma”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author