Decaro smentisce candidatura alla Regione Puglia: “Lavoro in Europa”

L’europarlamentare Antonio Decaro ha categoricamente smentito le voci su una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Puglia.

Durante la presentazione del suo libro “Vicino” (Solferino) a Bari, Decaro ha dichiarato: “Io non sono candidato per le elezioni regionali in Puglia, oggi sono il presidente della commissione più importante in Europa”.

Decaro, che presiede la commissione Ambiente del Parlamento Europeo, ha sottolineato il suo impegno attuale a Bruxelles. “Sono un uomo politicamente pratico, parlo di fatti concreti e non di ipotesi futuribili”, ha affermato, ribadendo la sua intenzione di concentrarsi sul ruolo che ricopre in Europa.

L’europarlamentare ha poi approfondito il suo lavoro attuale, evidenziando la difesa del Green Deal e l’attuazione delle normative relative al Piano di tutela dell’ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici.

“C’è un attacco al green deal che stiamo cercando di difendere, stiamo portando ad attuazione le norme che hanno a che fare con il Piano di tutela dell’ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici. Questo è il lavoro che sto facendo in questo momento”, ha spiegato Decaro.

In merito alla sua partecipazione all’assemblea programmatica del Partito Democratico prevista per giovedì, Decaro ha fatto sapere che “sarò a Vieste”, indicando così la sua assenza all’evento.

Le dichiarazioni di Decaro mettono fine alle speculazioni su una sua discesa in campo per le prossime elezioni regionali, confermando il suo impegno a livello europeo.

