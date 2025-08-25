Regionali, Fdi attacca Decaro: “Uomo solo al potere”

Non si placa lo scontro politico in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia. Nel mirino di Fratelli d’Italia finisce ancora una volta Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e candidato in pectore del centrosinistra, accusato dal partito di Giorgia Meloni di voler concentrare su di sé “tutto il potere”.

«Nei giorni scorsi – si legge in una nota diffusa da FdI – avevamo definito Decaro un uomo solo al potere, come una sorta di novello Napoleone. Ma l’ultima sua dichiarazione, ‘sono pronto a candidarmi anche da solo, senza partiti’, assomiglia molto al ‘dopo di me, il diluvio’ attribuito al re di Francia Luigi XV».

Il riferimento storico prosegue con un paragone pungente: «A Decaro, ma soprattutto al PD pugliese, mortificato dalle sue parole, sarebbe utile ricordare l’epilogo del Re Sole che, restando solo, perse la testa. Oggi, in un periodo di instabilità politica, il dilemma che dilania Elly Schlein è: chi tra Elly e Antonio, alla fine di questa giostra, perderà la testa, o meglio la poltrona?».

L’affondo del partito di maggioranza si conclude con una domanda rivolta direttamente agli elettori: «Ma davvero i pugliesi vogliono continuare a farsi governare da un centrosinistra che ha preferito spostare l’attenzione su Emiliano e Vendola, piuttosto che sui disastri degli ultimi vent’anni?».

Un attacco frontale, quello di FdI, che conferma come la campagna elettorale per le regionali pugliesi sia già entrata nel vivo, tra colpi bassi, citazioni storiche e strategie di partito.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts