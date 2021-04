Decaro: “no a coprifuoco fino alle 22,00 in estate”

“Noi sindaci abbiamo detto al Governo che se il coprifuoco alle 22 deve durare per un periodo limitato, per qualche settimana, perche’ stiamo allentando le restrizioni un po’ alla volta va bene, ma non va bene se dobbiamo arrivare a questa estate con il coprifuoco alle 22. Non credo, pero’, che l’intendimento del Governo sia quello di tenere il coprifuoco alle 22 fino al periodo estivo”. Lo ha detto il

sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, a Skytg24.

“Mi auguro – ha aggiunto – che tra qualche settimana quel limite

orario delle 22 venga spostato piu’ in avanti, perche’ le 22 nel

periodo estivo e’ un orario troppo limitato. Significherebbe non

aver riconquistato la liberta’. Non parlo solo delle attivita’

economiche ma anche dei cittadini che hanno voglia di tornare a

uscire, di poter socializzare e stare insieme. Sono passati 15

mesi e sono tutti esausti”.

“Adesso nei prossimi giorni – ha detto Decaro – , se vogliamo

davvero aiutare le attivita’ economiche, penso ai gestori dei bar

e dei ristoranti, possiamo rimodulare gli orari delle attivita’

professionali, dei negozi, delle attivita’ finanziarie,

interromperli un po’ prima, parlo da Roma in giu’, perche’ da Roma

in su gia’ accade, e avere piu’ tempo libero per andare in un

ristorante a cenare e tornare entro le 22, magari poter andare

anche a teatro e a cinema”.