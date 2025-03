Decaro: “Il Pd deve continuare a governare Puglia e Campania”

“Spero che il Partito Democratico possa continuare a governare Puglia e Campania. Alle elezioni europee abbiamo ottenuto un risultato importante, affermandoci come primo partito nel Sud Italia. In queste due regioni il lavoro fatto è stato significativo, portando crescita economica e sociale”. Lo ha dichiarato Antonio Decaro, europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Bari, a margine di un incontro a Napoli sulle prospettive del centrosinistra in vista delle elezioni regionali in autunno.

Fondi coesione: “Rischio centralizzazione, passi indietro per i territori”

Decaro ha poi espresso preoccupazione sulla gestione dei fondi di coesione europei, sottolineando il pericolo che vengano accentrati dai governi nazionali, limitando il ruolo di Regioni e Comuni: “Abbiamo lavorato per trasferire risorse direttamente ai territori con strumenti come il Pon Metro e il Pon Metro Plus. Il rischio ora è che tutto venga centralizzato, eliminando la possibilità per le amministrazioni locali di decidere come investire i fondi”.

Difesa comune UE: “È il momento di accelerare l’integrazione”

Infine, l’ex sindaco di Bari ha parlato della necessità di un’Europa più integrata anche in politica estera e difesa: “Non dobbiamo parlare di riarmo dei singoli Stati, ma di una protezione comune, di una difesa unica europea. Il contesto geopolitico sta cambiando e gli Stati Uniti sembrano più distanti. Questo potrebbe essere il momento storico giusto per rafforzare l’unità tra i 27 Paesi membri”.

