2 Settembre 2025

Antenna Sud

Antonio Decaro

Decaro: “Grazie a Emiliano, ora mi auguro passo di lato da Vendola”

Dante Sebastio 2 Settembre 2025
“Ringrazio il Partito Democratico per la fiducia e per il lavoro fatto in queste settimane nella costruzione della proposta politica per la Puglia 2030”. Con queste parole, Antonio Decaro ha commentato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali, rivolgendo un pensiero all’attuale presidente Michele Emiliano, che ha scelto di non ricandidarsi al Consiglio regionale.

“A Michele Emiliano va la mia stima e la mia gratitudine per avere, generosamente, fatto un passo di lato. Lui resta per me un protagonista assoluto della storia nuova che si è aperta vent’anni fa, a partire da Bari e poi in tutta la Puglia. La sua esperienza e la sua collaborazione saranno preziose per immaginare insieme il futuro di questa terra” ha scritto Decaro.

L’ex sindaco di Bari ha poi rivolto un appello a Nichi Vendola e ad AVS, alleati considerati fondamentali per il futuro della coalizione: “Mi auguro che lo stesso gesto di generosità possa arrivare anche da Nichi Vendola e da AVS, che considero alleati fondamentali per il governo della Regione, in modo da avviare la campagna elettorale e tornare finalmente a parlare dei temi che interessano i pugliesi”.

Con queste dichiarazioni, Decaro apre ufficialmente la fase di costruzione della sua campagna elettorale per la guida della Puglia, tracciando la linea di un percorso politico che guarda al 2030 e al consolidamento del centrosinistra nella regione.

