Decaro: “Decisione soltanto mia, se avessi affidato agli Hartono pericolo ricorsi”

Mentre fuori dal teatro Abeliano la tifoseria organizzata ha manifestato contro la multiproprietà il presidente Antonio Decaro ha motivato la decisione di affidare la società del Bari alla Filmauro: “La decisione è stata mia e soltanto mia. Nonostante ci fosse una commissione mi assumo tutta la multiproprietà. Sono arrivate undici manifestazioni di interesse per l’affidamento della società e quella della Filmauro era la più completa. Non me la sentivo di prendere rischi, anche perché dopo cinque giorni si sarebbe dovuta completare la documentazione in federazione”.

Hartono? Documentazione incompleta. Mancava il Business Plan

Sulla mancata assegnazione agli Hartono: “Vi faccio vedere la documentazione, era incompleta. Necessitavano di più tempo per il Business Plan, che non è stato presentato. Se lo avessimo concesso rispetto alle scadenze avremmo rischiato un ricorso da parte delle altre società”.

Disappunto? L’ho espresso il 22 maggio 2024

L’ex primo cittadino ha anche parlato del suo disappunto verso l’attuale proprietà: “Il 22 maggio 2024 con un post sui social. Anche con i calciatori ho provato a dialogare ad aprile 2024, con un post sui social. Ci ho anche parlato, ma non voglio ripetere quello che ho detto. Ho riempito di maleparole soprattuto chi era a tempo determinato, che magari non sentiva la responsabilità. Gliel’ho detto nei denti e se volete sapere quello che ho detto chiedete a Bellomo che ha tradotto. Sono cose che ho detto in privato e che non direi mai pubblicamente”.

Vista la situazione multiproprietà avete chiesto delle garanzie per la B?

“A chi le dovevo chiedere? Non c’era nessuno oltre quelli che si sono presentati. Non c’erano altri interlocutori. Avevo anche sentito Radrizzani, non poteva partecipare, avrebbe partecipato attraverso Legrottaglie. Cairo poteva utilizzare degli imprenditori ma non ci voleva mettere la faccia. Mi avevate chiesto trasparenza. Avrebbe partecipato anche Paparesta attraverso altra gente. Ho vigilato come non avevo fatto con il vecchio presidente, che non ha pagato l’F24”

