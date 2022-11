Decaro, appello a Paola Egonu: ‘Ripensaci e torna in nazionale’

Condividi su...

Dal palco dell’assemblea nazionale dell’Anci, Antonio Decaro, presidente e sindaco di Bari, ha lanciato un appello alla pallavolista Paola Egonu affinché torni in Nazionale, che ha deciso di abbandonare per insulti razzisti. “A proposito di bandiere tricolori, di sport e persone nelle quali ci riconosciamo, permettetemi di mandare un saluto a una italiana che ci ha resi orgogliosi, Paola Egonu – ha detto Decaro -. A lei voglio dire solo una cosa, da qui: ripensaci, cara Paola, perché l’Italia ha ancora tanto bisogno di atlete, campionesse e cittadine come te. Quella di Paola è una voce del nostro Paese che noi sindaci conosciamo molto bene, la la voce di tutte le persone che subiscono pregiudizi e discriminazioni”.