Decaro ai tifosi: “Confrontiamoci sul Bari e i De Laurentiis”

Un incontro pubblico per chiarire la cessione del titolo sportivo del Bari alla famiglia De Laurentiis, avvenuta nel 2018 dopo il fallimento del club. Lo ha annunciato Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e attuale presidente della commissione Ambiente dell’Ue, fissando un appuntamento con i tifosi il 6 marzo alle 18.30 all’AncheCinema di Bari.

“Sotto ogni post che scrivo, qualunque sia l’argomento, c’è sempre qualcuno che mi attacca per quella scelta”, ha spiegato Decaro sui social. “Visto che non riesco a rispondere a tutti, ho pensato di organizzare un confronto pubblico, un faccia a faccia con i tifosi”.

L’ex primo cittadino si dice pronto ad ascoltare critiche e domande: “Guardandomi negli occhi, sarete liberi di dirmi quello che pensate, di mettermi in difficoltà, di soddisfare ogni curiosità sulle scelte fatte da me e dalla commissione in quel momento storico”.

Pur riconoscendo che ci sono questioni più rilevanti nell’agenda politica, Decaro sottolinea come il dibattito sulla cessione del Bari si trascini da anni, alimentando “incomprensioni, rancori e sospetti” che, ammette, lo feriscono.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author