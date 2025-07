Debito Antonino, Marchionna replica alle accuse dell’opposizione

Il sindaco: “Giunta unanime contro il piano, nessuna ambiguità. Abbiamo difeso l’Ente in ogni sede”

Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, interviene sulla vicenda legata al piano di ristrutturazione del debito dell’ex primo cittadino Giovanni Antonino, approvato dal Tribunale di Brindisi – Settore Procedure Concorsuali. In una dichiarazione ufficiale, il primo cittadino respinge le critiche avanzate dalle opposizioni e ricostruisce l’iter seguito dall’amministrazione.

“Il Comune di Brindisi ha ricevuto notizia della nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento tramite una comunicazione del 2 agosto 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Puglia, soggetto creditore principale – ha spiegato Marchionna -. Già allora, la Giunta comunale ha deliberato in modo unanime di incaricare l’avvocatura civica affinché si opponesse formalmente al piano proposto da Antonino e si costituisse in giudizio”.

Il sindaco sottolinea come tale decisione politica sia stata formalizzata con la delibera n. 221 del 2024, “disponibile per chiunque voglia consultarla”. In seguito a questa posizione, il Comune ha preso parte alla causa opponendosi nel merito, coinvolgendo anche la Corte dei Conti, che ha confermato le tesi dell’amministrazione e sollecitato il parere della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Nonostante ciò, il giudice ha respinto tutte le eccezioni presentate dai tre soggetti coinvolti – Comune, Procura e Agenzia delle Entrate-Riscossione – e ha omologato un piano riformulato che prevede il versamento, da parte di Antonino, di 252 mila euro, suddivisi in 420 rate mensili da 600 euro.

A seguito della sentenza, l’amministrazione ha trasmesso una comunicazione ufficiale alla Corte dei Conti, con nota PEC prot. n. 80804/2025, per eventuali valutazioni ulteriori. Il sindaco ha inoltre evidenziato che, allo stato attuale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur avendo titolo per farlo, non ha impugnato il provvedimento nonostante il credito fosse stato oggetto di cartolarizzazione nel 2018 su decisione del Commissario Giuffrè.

“Alla luce dell’esito sfavorevole e delle valutazioni tecniche disponibili, il Comune non dispone oggi di margini concreti per intraprendere azioni in grado di ribaltare il giudizio”, ha dichiarato Marchionna.

Infine, il sindaco ha rivendicato la piena trasparenza dell’amministrazione: “La nostra volontà politica è stata chiara sin dall’inizio. Abbiamo agito con coerenza e senza alcuna ambiguità per tutelare gli interessi dell’Ente. Ogni altro racconto è privo di fondamento”.

