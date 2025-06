De Zerbi: “Foggia calcio sempre in difficoltà, la città non lo merita”

Il tecnico: “Purtroppo, non si riesce ad avere pace”. Sul suo futuro: “A Marsiglia sto bene, dall’Italia nessuna chiamata”

“La situazione attuale del Foggia Calcio non mi sorprende perché da 25 anni conosco questa realtà e di momenti simili ne ho vissuti tanti. Purtroppo, il Foggia non riesce ad avere pace, ogni anno si rincorrono iscrizioni e salvezze all’ultimo secondo, anche dai dilettanti. Si parla spesso di cordate di imprenditori foggiani, ma alla fine se ne presentano sempre pochi. Foggia calcistica non merita tutto questo”, ha dichiarato Roberto De Zerbi, attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia, durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Foggia.

Nel corso dell’evento, la sindaca Maria Aida Episcopo ha ricordato anche la vicinanza mostrata da De Zerbi alla città nei momenti di dolore, come in occasione della tragica scomparsa dei quattro giovani tifosi rossoneri morti in un incidente stradale avvenuto al ritorno dalla trasferta di Potenza il 13 ottobre 2024. Uno dei ragazzi è deceduto un mese più tardi in ospedale.

De Zerbi: “A Marsiglia sto bene, dall’Italia nessuna chiamata”

Durante l’incontro con i giornalisti, De Zerbi ha parlato anche del suo futuro professionale, smentendo al momento qualsiasi contatto con club italiani: “Non mi ha chiamato nessuno, soprattutto negli ultimi giorni. A Marsiglia sto bene e quindi, al momento, non c’è nulla in pentola”. Rispondendo a una domanda su eventuali offerte per la prossima stagione, l’allenatore ha chiarito: “Non lo so. Posso dire solo cosa è successo fino a oggi enon ho sentito nessuno”.

