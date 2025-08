De Santis riparte dal Bra: accordo in chiusura per l’ex Team Altamura

Secondo quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, sta per iniziare una nuova avventura in Serie C per Eros De Santis, che si prepara a vestire la maglia del Bra. Il difensore classe 1997, ex Team Altamura, è vicino alla firma con il club giallorosso: trattativa in chiusura e calciatore già in viaggio verso il ritiro della squadra. Manca solo la firma.

Reduce da una buona stagione con la maglia biancorossa, De Santis è stato fortemente voluto dalla dirigenza del Bra, che ha superato la concorrenza di Pontedera e Lumezzane per assicurarsi le sue prestazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author