De Luca si presenta: “Sarà un Picerno equilibrato”

Nella giornata di oggi, Claudio De Luca è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore del Picerno. Il tecnico raccoglie il testimone da Francesco Tomei, dopo aver vissuto una stagione da vice proprio dell’ormai ex allenatore dei rossoblu: “Ringrazio il presidente, i direttori e tutta Picerno, dove mi sono sentito subito a casa”, ha dichiarato De Luca, il quale poi ha approfondito gli aspetti relativi alla prossima stagione rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa: “Ho iniziato ad allenare dalla Seconda Categoria, prima di arrivare a Monopoli dove è partito il tutto. In questi anni ci sono state tante situazioni che mi hanno fatto crescere. È un’opportunità importante per tutti”.

La filosofia di gioco: “Ogni allenatore ci mette del proprio. Essendo stato nello staff di questo club anche lo scorso anno, c’è una linea di pensiero simile. Sarà un Picerno che cercherà di giocare a calcio, saprà difendere nel migliore dei modi ma proverà a fare la partita”.

Divertimento o concretezza?: “Il primo obiettivo di un tecnico è quello di dare equilibrio alla squadra. Alla base di tutto ci sono i risultati ma cercheremo di ottenerli attraverso un percorso. C’è già una base importante. Sarà una squadra che saprà fare tutto e che cercherà di portare a casa i risultati”.

La scorsa stagione: “L’esperienza dello scorso anno è stata molto importante, sono arrivato qui grazie a Tomei che ringrazio. Ogni esperienza è fondamentale, conoscere già il campionato ti aiuta ma devi comunque aggiornarti su tutto. Il lavoro, l’entusiasmo e la vicinanza di tutti possono essere fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi”.

Dove inciderà di più?: “Cercherò di essere il più completo possibile. Il mio percorso di crescita è mirato proprio a questo. Cercherò di curare tutti gli aspetti, come la gestione del gruppo, il rapporto con la stampa e il lavoro sul campo. Tutti gli allenatori cercano di essere completi, ognuno con le sue caratteristiche”.

Obiettivo: “Vogliamo ragionare giorno dopo giorno. Dobbiamo conquistare gli obiettivi sul campo, attraverso gli allenamenti, la fatica e l’entusiasmo. Cercheremo di lavorare più degli altri per portare a casa risultati importanti. Abbiamo obiettivi importanti, ovvero raggiungere al più presto la salvezza e se si potrà ottenere qualcosa in più non ci tireremo indietro. Alla base di tutto ci sono la fame, la voglia e l’entusiasmo”.

Dove intervenire sul mercato: “Sicuramente in alcuni ruoli dovremo intervenire per forza di cose ma dobbiamo fare un discorso di squadra, senza guardare la carta d’identità. Questo sarà il nostro modo di pensare. Più che pensare ad un ruolo, cercheremo di formare un gruppo. Non sono i nomi a fare la differenza”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author