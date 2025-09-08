De Luca: “In Puglia due mesi di sceneggiata, ma Vendola ha ragione”

Il governatore della Campania difende il leader di Sinistra Italiana: “Bisogna portargli rispetto, è stato un grande presidente e ha diritto a candidarsi”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha preso posizione sul caso politico legato alla candidatura di Nichi Vendola in Puglia, definendo quanto accaduto nel centrosinistra pugliese “una bella sceneggiata”.

“In Campania siamo molto appassionati di sceneggiate, ma le facciamo a teatro e non in politica”, ha dichiarato De Luca a L’Aria che tira, ironizzando sulla gestione della vicenda.

Il governatore campano ha poi aggiunto: “In Puglia hanno fatto due mesi di sceneggiata per arrivare a dire una cosa di buon senso. Si poteva mai dire a Vendola: tu non ti devi candidare perché fai ombra? Ma che modo è di parlare”.

De Luca ha voluto anche esprimere un giudizio positivo sull’operato dell’ex presidente pugliese: “Quando è stato presidente, Vendola ha fatto un lavoro serio e di grande importanza, un lavoro eccellente. Va rispettato. E nessuno può vietare ad altri di candidarsi”.

