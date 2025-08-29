29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

De Luca contro Decaro senza citarlo: “In Puglia cabaret politico”

Dante Sebastio 29 Agosto 2025
Il governatore della Campania interviene sulle Regionali: “Veti e maleducazione. Ridicola la posizione su Vendola”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha usato parole dure per commentare il dibattito sulle Regionali, definendolo un “cabaret politico” e prendendo come esempio la situazione in Puglia attaccando indirettamente Antonio Decaro, ma senza mai nominarlo.

“C’è un ipotetico candidato che pone veti dimostrando anzitutto maleducazione” ha dichiarato De Luca criticando in particolare la posizione su Nichi Vendola. “Ridicola la posizione su Vendola, che non è dirigente del Pd ma di un altro partito, e che in Puglia ha avviato una svolta amministrativa importante. Io non mi permetterei mai. Decidono i cittadini, non i cacicchi di Roma”.

Il governatore campano ha poi ironizzato con un esempio personale: “Provate a immaginare De Luca che pone veti per non essere messo in ombra, piuttosto me ne andrei a casa”.

Non è mancato un riferimento a Gramsci: “In un passo parla della logica del grande uomo e del cameriere: fare il vuoto intorno per emergere. In qualche caso manca anche il grande uomo, resta solo la politica politicante”.

