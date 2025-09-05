5 Settembre 2025

Pietro De Giorgio

De Giorgio: “A Caserta voglio un Potenza più concreto”

Dante Sebastio 5 Settembre 2025
Alla vigilia della sfida con la Casertana, valida per la terza giornata e in programma alle 20.30 di sabato 6 settembre allo stadio Pinto di Caserta, Pietro De Giorgio, tecnico del Potenza, ha sottolineato l’importanza di potersi concentrare esclusivamente sul torneo con la chiusura del calciomercato: “La bella notizia è che con il mercato chiuso possiamo finalmente focalizzarci sul campionato con una rosa definitiva”.

Analizzando la gara, De Giorgio ha rimarcato la qualità dell’avversario: “La partita è importante perché affrontiamo una squadra che si è rinforzata molto rispetto alla passata stagione con acquisti di categoria. Sappiamo di dover affrontare una squadra di valore”.

De Giorgio ha fatto un passo indietro tornando alla sfida con il Cerignola: “A Caserta voglio un Potenza più concreto. La partita con il Cerignola è stata indicativa sulle potenzialità del gruppo, abbiamo creato 7-8 palle gol concedendo pochissimo e gestendo bene le fasi delicate”.

Infine, De Giorgio ha voluto ringraziare il pubblico per l’entusiasmo: “Siamo felicissimi del grande calore che abbiamo ricevuto durante la presentazione. Il nostro pubblico ha confermato il legame viscerale che unisce tutte le componenti alla squadra della città”.

