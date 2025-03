De Filippo gela il “Puttilli”: Barletta-Giulianova 1-1

Pari e rammarico per il Barletta, che impatta contro il Giulianova: 1-1 il finale al “Puttilli” nella semifinale di andata della Coppa Italia Dilettanti. Biancorossi puniti nel finale dalla rete di De Filippo dopo il vantaggio firmato da Bernaola.

Primo squillo del Giulianova: leggerezza della difesa biancorossa, Mbaye riceve e calcia senza trovare il bersaglio più grande. Al 18’ si vede il Barletta con Bernaola che costringe Boccanera agli straordinari con un fendente da fuori. Bravo l’estremo difensore a respingere in angolo. Passano appena tre minuti e i biancorossi mettono la testa avanti: Strambelli libera Lavopa, bravo a guadagnarsi il fondo sulla corsia mancina. Il 7 pesca a rimorchio Bernaola che questa volta infila Boccanera per l’1-0. La reazione del Giulianova è immediata: al 25’ è Tonelli a provarci a giro, palla ancora alta sulla traversa. De Candia, intanto, al 33’ perde Montrone, con Bayo che subentra e Bernaola che scala tra i difensori. Agli sgoccioli della prima frazione il Barletta sciupa il raddoppio: “trivela” di Strambelli a liberare Scaringella, che si lascia ipnotizzare dal numero uno avversario. Squadre negli spogliatoi, padroni di casa avanti.

Mister Cappellacci cambia subito le carte in tavola in avvio di ripresa: fuori Giglio e Massetti, dentro Agostini e Barlafante. Subito Barletta pericoloso: Lavopa scodella per Scaringella, colpo di testa troppo debole. Boccanera ci mette una pezza. Al 67’ si accende Strambelli: il dieci slalomeggia tra le maglie nere, arriva a tu per tu con l’estremo difensore avversario, ma non inquadra di poco la porta. Sette minuti più tardi torna a farsi vedere il Giulianova con il neoentrato Cesario che spara dalla distanza, Staropoli non si fida e respinge in corner. A 60 secondi dal triplice fischio finale si consuma la beffa per il Barletta: cross di Barlafanti per la girata di Cesario, con De Filippo che corregge sotto rete per l’1-1 finale. Appuntamento a Giulianova mercoledì 26 marzo per la gara di ritorno.

