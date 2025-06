Ddl “salva consiglieri”, lo stop ai terzi mandati non ferma le speranze pugliesi

Bari – Il disegno di legge che garantisce in Puglia il mantenimento dei 50 seggi anche nella prossima legislatura, è ancora all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Anche se uno dei nodi che lo teneva in stand by, quello del terzo mandato, è stato sciolto oggi con la bocciatura dell’emendamento presentato dalla Lega. Mercoledì 2 luglio, dunque, la Commissione dovrebbe esprimersi sul provvedimento puntando al sostegno bipartisan del centrodestra e del centrosinistra. L’approvazione in sede redigente consente un iter più celere, senza modifiche ulteriori. E la previsione del senatore di Forza Italia, Dario Damiani, che si è fatto promotore del disegno di legge, è di giungere all’approvazione finale in entrambi i rami del Parlamento entro luglio. Anche se i calendari dei lavori d’Aula devono ancora essere decisi dalla conferenza dei Capigruppo, mentre in maggioranza si parla di “un possibile ingorgo tra decreti e provvedimenti vari”. L’intervento legislativo si sarebbe reso necessario perché, si spiega, in base alla normativa nazionale, per effetto del decremento della popolazione sotto la soglia dei 4 milioni di abitanti, in Puglia il numero dei consiglieri regionali sarebbe dovuto passare dagli attuali 50 a 40. Con l’approvazione della legge, si introdurrebbe una soglia di tolleranza del 5% sul numero di abitanti che permette il mantenimento dei seggi attuali.

