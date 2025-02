Dazi su acciaio, Urso: “Nessuna preoccupazione su cessione ex Ilva”

PARIGI – “Non ho preoccupazioni”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha risposto ai giornalisti a margine del vertice sull’Intelligenza artificiale al Grand Palais di Parigi, quando gli è stato chiesto se i dazi sull’acciaio imposti dall’ex presidente Usa, Donald Trump, possano ostacolare la vendita dell’ex Ilva di Taranto. Il prossimo 14 febbraio scadranno i termini per l’aggiudicazione dello stabilimento pugliese, per il quale restano in gara tre società: l’indiana Jindal Steel International, l’azera Baku Steel e l’americana Bedrock.

