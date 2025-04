Davide Lacerenza ricoverato per sospetto ictus

MILANO – Davide Lacerenza, ex titolare della Gintoneria di Milano, è stato ricoverato nella mattinata di martedì 1° aprile in ospedale per un sospetto ictus. La notizia, inizialmente diffusa in ambienti giudiziari, è stata confermata all’ANSA dal suo avvocato, Liborio Cataliotti. Lacerenza si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sfruttamento della prostituzione, reati che secondo l’inchiesta sarebbero stati commessi all’interno del locale. Nonostante il ricovero, resta sottoposto alla misura cautelare.

