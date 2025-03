Davide Bellomo lascia la Lega e passa a Forza Italia

Il deputato pugliese Davide Bellomo ha ufficialmente lasciato il gruppo della Lega alla Camera per entrare a far parte di Forza Italia. La comunicazione è stata data questa mattina in Aula dal vicepresidente di Montecitorio, Sergio Costa.

«Accogliamo con entusiasmo Davide Bellomo nel gruppo di Forza Italia — ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri —. Le sue qualità umane e professionali sono riconosciute da tutti. Il suo impegno per il Paese e in particolare per la sua Puglia rafforzerà la nostra squadra, contribuendo a dare risposte concrete ai cittadini. La sua competenza giuridica sarà un valore aggiunto per il lavoro di Forza Italia a favore di una giustizia più giusta ed efficiente».

Soddisfazione è stata espressa anche da Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Francesco La Notte e Giuseppe Tupputi, consiglieri regionali pugliesi di Forza Italia. «Apprendiamo con grande soddisfazione dell’ingresso in Forza Italia dell’onorevole barese Davide Bellomo. Una figura di spicco nel panorama politico nostrano, sempre diretto e incisivo, che conosce bene le istituzioni e il nostro territorio e con cui abbiamo proficuamente già condiviso tante battaglie in Consiglio regionale. La sua adesione al partito è per noi una grande notizia e siamo certi che darà un contributo di assoluta qualità alla proposta politica di Forza Italia Puglia», dichiarano in una nota congiunta.

