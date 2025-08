David Warren, il magnate USA che fa sognare Taranto

È lui l’imprenditore USA gradito all’amministrazione Bitetti per rilanciare il calcio

Qualche ora fa vi abbiamo fornito giusto qualche indizio, ora, oltre al nome, abbiamo anche il cognome e un volto. È David Warren l’imprenditore newyorkese che potrebbe riportare nuova linfa al calcio tarantino. Finanziere di lungo corso con base a New York, sarebbe interessato a investire in Italia nel settore calcistico e avrebbe individuato proprio in Taranto la piazza su cui puntare. È lui il profilo ritenuto idoneo dall’amministrazione guidata dal sindaco Piero Bitetti per dare un futuro al pallone rossoblù. I primi contatti con Palazzo di Città risalirebbero a circa un mese fa. Ora, però, è necessario trasformare la fase di esplorazione in azioni concrete.

Chi è David Warren?

Amministratore delegato e direttore degli Investimenti di DW Partners, società da lui fondata nel 2009, con cui supervisiona tutte le attività. Attraverso la bio pubblicata sul sito ufficiale della sua azienda, scopriamo che ha alle spalle quasi quattro decenni di esperienza nei mercati finanziari e che ha costruito il proprio percorso nel mondo della finanza strutturata e delle operazioni complesse.

Prima di DW Partners, Warren è stato partner e responsabile del trading sul credito alla Brevan Howard, oltre a ricoprire il ruolo di CEO della divisione statunitense del gruppo. Era approdato alla Brevan Howard nel 2008 dopo un’esperienza di tredici anni in Morgan Stanley, dove ha gestito numerosi desk dedicati al credito, tra cui anche team di trading proprietario. In Morgan Stanley ha diretto operazioni relative a titoli garantiti da mutui residenziali e commerciali, obbligazioni ad alto rendimento, titoli distressed, derivati di credito e attività di erogazione di prestiti.

La sua carriera è iniziata al CS First Boston, dove ha ricoperto il ruolo di managing director, specializzandosi in investimenti in strumenti garantiti da mutui e prodotti strutturati. Si è laureato nel 1986 in Informatica nella prestigiosa Yale University.

La DW Partners

È una società di gestione patrimoniale alternativa a proprietà dei dipendenti, che investe in obbligazioni e prestiti garantiti da immobili. Fondata nel 2009 dallo stesso David Warren, ha generato oltre 4 miliardi di dollari di profitti lordi cumulativi per investitori istituzionali e ad alto patrimonio.

Nel corso degli anni, DW ha adattato il proprio raggio d’azione alle evoluzioni del mercato, concentrandosi su strategie di nicchia ad alto rendimento assoluto nel comparto del debito immobiliare. La società acquista obbligazioni e origina prestiti in settori dove può contare su un team con esperienza consolidata e competenze sviluppate attraverso più cicli economici.

Attualmente, il capitale di DW è impiegato in debito garantito da immobili residenziali e commerciali, con esposizioni che vanno da RMBS e CMBS sensibili al rischio di credito, a finanziamenti per costruttori di case negli Stati Uniti, fino a prestiti per la costruzione di edifici multifamiliari. Il team specializzato nel lending diretto possiede solide competenze nell’origination, nell’analisi del merito creditizio e nella gestione dei prestiti fino a scadenza. DW consente agli investitori di accedere a queste strategie tramite fondi aperti e chiusi, conti gestiti separatamente e co-investimenti in singoli asset di dimensioni rilevanti.

Insomma, con il dovuto rispetto, lo spessore di David Warren non può essere minimamente paragonato a quello di Mark Campbell. Ora, resta solo da capire, e augurarsi, che il progetto di Warren sia concreto e volto a restituire al calcio tarantino una dimensione competitiva e sostenibile, partendo da una visione imprenditoriale seria, condivisa e in sintonia con le istituzioni locali.

