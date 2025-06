D’Attis: “M5S e Bitetti scorretta sui seggi. Taranto merita il Centrodestra”

“Il candidato di Centrosinistra e pentastellati puntano a scippare i seggi senza accordo, Tacente unica garanzia per la città”

“Mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno ufficializzato in modo trasparente il proprio sostegno a Checco Tacente, riunendo l’intera coalizione di centrodestra, il Movimento 5 Stelle annuncia l’appoggio a Piero Bitetti a Taranto senza però formalizzare l’apparentamento”. Lo dichiara in una nota Mauro D’Attis, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Puglia, che critica la scelta politica dei pentastellati.

“Si tratta di un espediente finalizzato a cercare di ottenere il maggior numero possibile di seggi, una manovra politicamente scorretta. L’equa e trasparente distribuzione dei seggi tra maggioranza e opposizione rappresenta infatti una garanzia fondamentale di democrazia all’interno delle istituzioni”, sottolinea D’Attis.

Il parlamentare azzurro conclude il proprio intervento rivolgendosi direttamente agli avversari politici: “L’augurio che rivolgo al candidato Bitetti e al M5S è di spartirsi esclusivamente i seggi destinati alla minoranza. È un auspicio per il bene di Taranto, che merita un governo a trazione centrodestra capace di rilanciare l’economia della città”.

