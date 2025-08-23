D’Attis: “La linea tra legalità e illegalità è molto sottile, serve educare i giovani”

il vicepresidente della commissione antimafia ospite alla presentazione del nuovo format di antenna sud in collaborazione con il comando provinciale dei carabinieri, un progetto di sensibilizzazione sulla cultura della legalità
Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
potrebbe interessarti anche
“All’ombra delle Sirene”: presentata la nuova serie di Antenna Sud
Leuca, il Faro connesso al mondo grazie ai radioamatori salentini
Tricase, ciclista 60enne cade sulla litoranea: è grave
Regionali, è braccio di ferro: SI replica a Decaro
Regionali, Bellomo (FI): “Decaro finge di rompere col passato”
“All’ombra delle sirene”, presentata la serie prodotta da Antenna Sud-Carabinieri