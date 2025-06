D’Attis (FI): “Centrosinistra pugliese in crisi tra finte risse e sedute deserte”

Il parlamentare azzurro accusa Emiliano, Decaro e la maggioranza di prepotenza e immobilismo istituzionale

“Si candidano a continuare a governare la Puglia cercando di ripulirsi con finte risse interne e cambi di cavallo. Decaro che improvvisamente scopre di essere autonomo da Emiliano, il quale gli ricorda puntualmente, e fa bene, tutto il passato. Un copione già visto”.

Mauro D’Attis, parlamentare di Forza Italia, interviene duramente sullo stallo politico in Regione Puglia. “Oggi ennesimo appello, ennesimo stop del Consiglio regionale. Eppure, gli argomenti seri da affrontare non mancano”, ha aggiunto.

“Non sono abituato a guardare in casa d’altri senza aver guardato prima nella mia, il centrodestra. E per quanto di mia competenza, ci penso ogni giorno. Ma poi rifletto sull’arroganza e la prepotenza nella gestione della cosa pubblica, sul senso di impunità che il centrosinistra pugliese tutto, compresi Decaro, Emiliano, Boccia e allegra compagnia, ha ostentato. E su chi, compresi pezzi della Magistratura, glielo ha consentito”, ha dichiarato D’Attis.

Il deputato forzista ha poi definito “mortificante” il video della Presidente del Consiglio regionale in cui si richiama alla presenza in aula esclusivamente i consiglieri di maggioranza. “In tanti anni non mi era mai capitata una cosa del genere: puntualmente non ci sono. Seduta del Consiglio regionale andata deserta. L’ennesima”, ha concluso.

