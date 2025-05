D’Attis: “Contro la mafia serve una rivoluzione culturale giovanile”

“Ho partecipato con piacere al convegno ‘Mafia e tecnologie’ ospitato dal Politecnico di Bari e organizzato dal movimento universitario ‘Studenti per le libertà’. Ho trovato una platea attenta di giovani, con cui è stato stimolante confrontarsi e che ringrazio per l’interesse verso un tema che li riguarda da vicino. Per contrastare la mafia, serve coinvolgere le nuove generazioni in una rivoluzione culturale: per questo puntiamo a portare il nostro impegno nelle scuole, nelle università e nei luoghi dove si incontrano i ragazzi”, ha dichiarato Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Antimafia e deputato di Forza Italia. “È stato un momento significativo, anche perché ogni giorno seguo questi temi da coordinatore del comitato ‘Mafia e nuove tecnologie’ della Commissione”, ha aggiunto.

