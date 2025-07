Daspo a 7 tifosi dell’Altamura dopo i disordini di Monopoli

Massimo Gambino, questore di Bari, ha emesso sette Daspo ad altrettanti tifosi della Team Altamura coinvolti nei disordini avvenuti lo scorso 16 febbraio nei pressi dello stadio di Monopoli, in occasione della partita tra le due squadre.

I destinatari del provvedimento sono residenti ad Altamura e di età compresa tra i 19 e i 55 anni. Le misure, disposte in seguito alle indagini condotte dalla Polizia, si fondano su comportamenti considerati pericolosi per l’ordine pubblico.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni dei tifosi avrebbero fatto esplodere petardi e fumogeni, mentre altri si sarebbero arrampicati sulle vetrate divisorie tra il settore ospiti e quello riservato ai supporter locali, nel tentativo di forzare la separazione tra le due tifoserie. Un ulteriore gruppo avrebbe provato ad oscurare le telecamere di sorveglianza dell’impianto sportivo.

Tra i destinatari del Daspo figura anche un soggetto già indagato in passato per accensione di materiale esplodente in prossimità di un impianto sportivo. I provvedimenti di interdizione, disposti in base alla gravità delle condotte rilevate, avranno una durata variabile dai due ai tre anni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author