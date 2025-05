Darsena, sarà sorteggio per 99 posti

167 domande per 99 posti. La darsena di San Cataldo si avvia verso l’inaugurazione effettiva e la piena attività. I posti barca sono complessivamente 158. Tre sono stati assegnati alle forze di polizia, 20 ai pescatori professionisti, 15 assegnati alla gestione della società concessionaria che li utilizzerà principalmente per attività di escursioni e noleggio. Altri sette posti saranno, come da normativa vigente, riservati ai cosiddetti mezzi di transito: sono cioè quei diportisti diretti altrove ma che per le esigenze o emergenze più disparate avranno bisogno di fermarsi una notte o comunque per un tempo limitatissimo. Ne restano 120 dei quali sono stati già assegnati i 21 riservati ai disabili. Adesso sarà sorteggio, e 68 di coloro che hanno fatto domanda resteranno fuori. Sarà la sorte a decidere

