Darsena San Cataldo, l’opposizione: “Ci aspettavamo il miracolo”

Dall’Ufficio Urbanistica di Lecce la precisazione è cristallina: la darsena è aperta, dicono. Le barche sono all’interno e i posti sono stati già assegnati. Anzi- spiegano fuori microfono – in molti hanno rinunciato visto che non ci sono le colonnine di acqua e luce, servizi indispensabili per le imbarcazioni da diporto. Il problema dei lavori legati al finanziamento Cis in stallo dunque riguarda i lavori di messa in sicurezza dell’accesso alla darsena per evitare l’accumulo delle alghe e la realizzazione di un ulteriore braccio a mare. Il finanziamento c’è ma i lavori non possono iniziare fino all’ ottenimento delle autorizzazioni previste da Paur, il provvedimento unico regionale. E l’opposizione di Palazzo Carafa va all’attacco

