Darsena di San Cataldo, la proposta: una “diga a saracinesca” per fermare la Poseidonia

Un intervento semplice, immediato e poco oneroso per evitare che ogni mareggiata riempia di Poseidonia il canale d’ingresso e lo specchio acqueo della darsena di San Cataldo. È la proposta lanciata da Mauro Della Valle, presidente di Confimprese Demaniali Italia, che suggerisce l’installazione di una “diga a saracinesca” capace di trattenere esclusivamente la Poseidonia morta trascinata verso l’interno, in attesa delle opere definitive previste dal Comune di Lecce.
La struttura, ispirata al funzionamento delle paratoie idrauliche, potrebbe – secondo Della Valle – garantire un sollievo immediato alla nautica da diporto, riducendo i disagi e i costi di smaltimento a carico del Comune. Il presidente ricorda anche i precedenti accordi virtuosi con l’Esercito italiano per conferire la Poseidonia non contaminata al poligono di tiro, dove sarebbe impiegata per progetti di rinaturalizzazione del cordone dunale e della macchia mediterranea, sfruttando il valore organico della biomassa.
Della Valle, inoltre, richiama l’attenzione sul molo Adriano: «Se fosse recuperato nella sua interezza originaria – ha spiegato il professor Tomasicchio dell’Università del Salento – favorirebbe il ripascimento delle spiagge fino al territorio di Vernole». Da qui l’auspicio che i fondi destinati alla valorizzazione del molo tengano conto anche di questo beneficio ambientale, integrando tutela e recupero della storica struttura con un miglioramento del litorale.
