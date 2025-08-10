Darsena di San Cataldo, la proposta: una “diga a saracinesca” per fermare la Poseidonia

Un intervento semplice, immediato e poco oneroso per evitare che ogni mareggiata riempia di Poseidonia il canale d’ingresso e lo specchio acqueo della darsena di San Cataldo. È la proposta lanciata da Mauro Della Valle, presidente di Confimprese Demaniali Italia, che suggerisce l’installazione di una “diga a saracinesca” capace di trattenere esclusivamente la Poseidonia morta trascinata verso l’interno, in attesa delle opere definitive previste dal Comune di Lecce.

La struttura, ispirata al funzionamento delle paratoie idrauliche, potrebbe – secondo Della Valle – garantire un sollievo immediato alla nautica da diporto, riducendo i disagi e i costi di smaltimento a carico del Comune. Il presidente ricorda anche i precedenti accordi virtuosi con l’Esercito italiano per conferire la Poseidonia non contaminata al poligono di tiro, dove sarebbe impiegata per progetti di rinaturalizzazione del cordone dunale e della macchia mediterranea, sfruttando il valore organico della biomassa.

Della Valle, inoltre, richiama l’attenzione sul molo Adriano: «Se fosse recuperato nella sua interezza originaria – ha spiegato il professor Tomasicchio dell’Università del Salento – favorirebbe il ripascimento delle spiagge fino al territorio di Vernole». Da qui l’auspicio che i fondi destinati alla valorizzazione del molo tengano conto anche di questo beneficio ambientale, integrando tutela e recupero della storica struttura con un miglioramento del litorale.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts