Dark web e truffe online: incontro con carabinieri a Salice Salentino

Un importante momento di informazione e prevenzione si è svolto a Salice Salentino, dove il Comando Compagnia Carabinieri di Campi Salentina ha partecipato all’incontro pubblico dal titolo “Dark Web: il lato oscuro del web tra rischi, segreti e sicurezza”, organizzato dall’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni in occasione della 59ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.

Durante l’evento, ospitato nella Chiesa Madonna della Visitazione, il Capitano Alessio Fagotto, Comandante della Compagnia, ha approfondito le tematiche legate alle insidie del dark web e ai crescenti fenomeni di criminalità informatica, con particolare attenzione alle truffe che colpiscono le persone anziane, tra le categorie più esposte ai raggiri online.

Il Capitano ha illustrato in modo chiaro come dietro molte frodi, che spaziano dalle truffe telefoniche a quelle bancarie fino agli inganni sui social network, spesso si nascondano circuiti illeciti attivi nel dark web. In questi spazi digitali nascosti avviene la compravendita di dati personali e la diffusione di strumenti informatici utilizzati per aggirare i sistemi di sicurezza, rendendo le truffe sempre più sofisticate e difficili da riconoscere.

«La prevenzione passa dalla conoscenza», ha evidenziato il Capitano Fagotto. «È essenziale che la popolazione, in particolare le fasce più vulnerabili, acquisisca consapevolezza dei rischi insiti nella rete. I criminali approfittano della buona fede e dell’ingenuità: per questo motivo è importante che familiari, educatori e operatori sociali siano coinvolti attivamente nella tutela degli anziani».

L’incontro, moderato da Padre Emanuele Tedesco e arricchito dal contributo di Don Mario Alagna, ha rappresentato un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadinanza, nell’ottica di un contrasto sempre più efficace alle minacce digitali.

L’Arma dei Carabinieri ha ribadito il proprio impegno quotidiano nella lotta contro le truffe informatiche, rinnovando l’invito ai cittadini a segnalare prontamente ogni episodio sospetto e a partecipare attivamente agli incontri pubblici di sensibilizzazione, strumenti fondamentali per costruire una solida cultura della sicurezza digitale.

Per denunce o richieste di supporto è sempre disponibile il numero di emergenza 112, oltre alla possibilità di rivolgersi direttamente ai Comandi Stazione dei Carabinieri presenti sul territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author