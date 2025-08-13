13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Dario Iaia

Dario Iaia: “Governo Meloni quarto più longevo della storia d’Italia”

Massimo Todaro 13 Agosto 2025
Dario Iaia celebra i 1024 giorni del governo Meloni, definendolo stabile, efficiente e coerente.

Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia, ha commentato il traguardo raggiunto dal governo guidato da Giorgia Meloni, sottolineandone la durata record e l’efficienza operativa.

Secondo Iaia, con 1024 giorni di mandato, l’esecutivo attuale è il quarto più longevo nella storia d’Italia. Il parlamentare ha ricordato come, all’inizio, il governo fosse stato accolto con scetticismo da parte di chi in passato aveva governato senza il sostegno diretto delle urne, ma che si sia poi dimostrato capace di incidere concretamente sui principali tavoli decisionali.

Il deputato ha evidenziato la solidità della maggioranza di centrodestra, che – a suo avviso – sta affrontando un contesto complesso sia sul piano interno, segnato dagli effetti delle passate gestioni del Movimento 5 Stelle, sia sul fronte internazionale, con crisi e conflitti in corso.

Per Iaia, l’attuale governo conserva una “direzione chiara”, unendo coerenza programmatica e valori propri dell’area conservatrice.

