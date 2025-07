Dario Iaia (FdI): “A Manduria si potenzia organico ospedaliero”

“A partire da giugno, due specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato hanno preso servizio presso la Cardiologia dell’ospedale “Giannuzzi” di Manduria. Questi professionisti andranno a potenziare l’organico dell’Ambulatorio di Diagnosi e Cura dello scompenso cardiaco cronico, una patologia che può avere conseguenze gravi se non trattata tempestivamente”. Così in una nota Dario Iaia, presidente provinciale FdI Taranto.

“Questo ambulatorio rappresenterà un punto nevralgico per la gestione dei pazienti dimessi dal futuro Reparto di Cardiologia e per quelli provenienti dal territorio, grazie alla sinergia con i medici di medicina generale e il Pronto Soccorso. È un esempio concreto di interazione tra ospedale e territorio. Desidero esprimere la mia gratitudine al dottor Colacicco, alla dottoressa Farilla e alla dottoressa Rodio per il loro impegno costante nel rafforzare il presidio ospedaliero”, conclude Iaia.

