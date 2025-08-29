Danucci: “Allenare il Taranto è un onore e una grande responsabilità”

Nella conferenza stampa di presentazione, occasione utile per scoprire il nuovo progetto sportivo rossoblù, ha parlato anche il tecnico Ciro Danucci, che si è soffermato sulle prime impressioni del suo percorso in panchina.

“Sta nascendo un gruppo bello, unito. Siamo insieme da pochi giorni ma ci stiamo preparando al meglio per l’inizio del campionato. Alla squadra manca ancora un po’ di preparazione nelle gambe e non è semplice mettere insieme tanti aspetti in così poco tempo, anche perché ci attende un calendario fitto. Cercheremo di cogliere il massimo da ogni partita.

Ai tifosi prometto massimo impegno e professionalità: onoreremo questa maglia. Allenare il Taranto è un grande onore e una grande responsabilità. Questa città merita altri palcoscenici. Abbiamo bisogno di lavorare, ma sono convinto che ci faremo trovare pronti per il debutto.

Ringrazio la famiglia Ladisa e il direttore Di Bari per la fiducia: allenare il Taranto è sempre stato il mio obiettivo e oggi è una grande emozione. Sul mercato probabilmente ci sarà ancora qualcosa da fare, la rosa va solo puntellata. Sappiamo che ci attendono otto partite in pochi giorni, ma daremo il massimo. Il modulo conta relativamente, ciò che non deve mai mancare è l’atteggiamento. Il nostro mantra sarà il lavoro: solo così colmeremo il gap e saremo pronti a competere.”

