Danni all’agricoltura, a Bitonto consiglieri d’opposizione chiedono stato di calamità

I consiglieri comunali Domenico Damascelli, Francesco Toscano, Carmela Rossiello e Onofrio Altamura hanno formalmente richiesto al Sindaco del Comune di Bitonto l’invio urgente di una segnalazione ufficiale alla Regione Puglia per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, a seguito dei recenti eventi atmosferici avversi che hanno colpito duramente l’agro bitontino.

Le forti perturbazioni meteorologiche degli ultimi giorni hanno provocato gravi danni alle coltivazioni locali, con conseguenti ripercussioni sul raccolto futuro. Tra le colture più colpite uliveti, mandorleti, vigneti e ciliegi, comparti strategici per l’economia agricola del territorio.

«L’Assessore Regionale all’Agricoltura, che abbiamo prontamente contattato – spiegano i consiglieri firmatari – ha manifestato la disponibilità ad attivare gli uffici competenti e ad inviare i tecnici regionali per effettuare i necessari sopralluoghi in campo e avviare così le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale» Dichiarano i consiglieri comunali Damascelli, Toscano, Rossiello e Altamura.

L’invito rivolto al Comune dai consiglieri proponenti è quello di agire tempestivamente per formalizzare la richiesta alla Regione Puglia, al fine di garantire tutela e sostegno agli agricoltori e a tutto il comparto agricolo locale, fortemente compromesso dagli eventi.

