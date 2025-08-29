D’Amico e Rizzo al Foggia: colpi definitivi dall’Altamura

Il Foggia piazza un doppio colpo di mercato prelevando a titolo definitivo dall’Altamura Felice D’Amico e Francesco Rizzo.
D’Amico, trequartista classe 2000, è cresciuto nei settori giovanili di Palermo, Inter, Chievo e Sampdoria, con cui ha anche esordito in Serie A. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Pro Sesto, Gubbio, Avellino, Fiorenzuola e, nell’ultima stagione, proprio dell’Altamura in Serie C.
Rizzo, difensore centrale classe 1998, ha invece mosso i primi passi nelle giovanili di Napoli e Avellino, prima di intraprendere un percorso che lo ha visto protagonista tra Serie C e D con le casacche di Taranto, Sarnese, Gozzano, Nocerina, Sorrento, Alessandria, Turris, Recanatese, Messina e, da ultimo, Altamura.
potrebbe interessarti anche
Singapore, Pilato e Tarantino fermate per furto: interviene Tajani
Taranto, Di Bari: “Serve pazienza e unità, puntiamo in alto”
Danucci: “Allenare il Taranto è un onore e una grande responsabilità”
Sindaco Bitetti: “Giornata storica per il calcio tarantino”
Barletta, ufficiale Iovieno
Vito Ladisa: “Taranto merita un’altra possibilità: puntiamo a tornare tra i prof”