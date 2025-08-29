29 Agosto 2025

Team Altamura-Taranto: Felice D'Amico (foto Todaro/AntennaSud)

D’Amico e Rizzo al Foggia: colpi definitivi dall’Altamura

Fabrizio Caianiello 29 Agosto 2025
Il Foggia piazza un doppio colpo di mercato prelevando a titolo definitivo dall’Altamura Felice D’Amico e Francesco Rizzo.

D’Amico, trequartista classe 2000, è cresciuto nei settori giovanili di Palermo, Inter, Chievo e Sampdoria, con cui ha anche esordito in Serie A. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Pro Sesto, Gubbio, Avellino, Fiorenzuola e, nell’ultima stagione, proprio dell’Altamura in Serie C.

Rizzo, difensore centrale classe 1998, ha invece mosso i primi passi nelle giovanili di Napoli e Avellino, prima di intraprendere un percorso che lo ha visto protagonista tra Serie C e D con le casacche di Taranto, Sarnese, Gozzano, Nocerina, Sorrento, Alessandria, Turris, Recanatese, Messina e, da ultimo, Altamura.

