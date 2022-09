LECCE -In un post su facebook la società giallorossa racconta “cos’è l’Amore per il Lecce?”, scrivendo la particolare storia di un tifoso salentino, che vi riportiamo:

Lui è Damiano, 19 anni, origini salentine, ma vive e lavora a Losanna in Svizzera. Per assistere al match con la Salernitana ed incontrare i nostri calciatori in ritiro in Campania ha fatto da solo un viaggio di circa tre giorni…

Partenza da casa alle 18 di giovedì 15 settembre. Volo da Ginevra alle 20:55, direzione Napoli. Arrivato a Napoli ha trascorso la notte in stazione per poi prendere il primo treno per Salerno.

Alle 5:55 di venerdì l’arrivo in città, una “passeggiata” di TRE ore pur di raggiungere l’hotel dove alloggiava il Lecce in un piccolo comune a 20km da Salerno. Arrivarci in bus era impossibile considerato lo sciopero in corso!

Finalmente a mezzogiorno raggiunge la meta!

Il giovane tifoso, dopo i selfie e gli autografi di rito con tutta la squadra, ha avuto modo di raccontare il viaggio fatto pur di incontrare i giallorossi in una mail.

Damiano ci scrive: “non dimenticherò mai il momento in cui il presidente Sticchi Damiani mi ha detto sorridendo: “che impegni hai a pranzo ? Se ti fa piacere pranzi con tutti noi. I giocatori devono capire cosa fanno i nostri tifosi per amore della nostra maglia”. Quando me lo hanno detto mi tremavano le gambe, vivere un momento del genere con staff e squadra a poche ore dalla partita”.

Un’esperienza unica che sicuramente avrà reso meno “pesante” il viaggio di ritorno di Damiano che ha ripercorso le stesse tappe, accompagnato fino a Napoli dai collaboratori dell’U.S. Lecce, felice anche di aver assistito alla prima vittoria in questo campionato del suo, del nostro, Lecce …

Grazie Damiano, tu come tanti nostri tifosi, ogni volta che fate tutto questo pur di “esserci” siete testimoni della vera essenza del calcio e dell’amore che vi lega ai colori giallorossi… Questo ci aiuta a far capire, il prima possibile, ai nostri calciatori che provengono da tutto il mondo la passione di questa terra.

Grazie Damiano e grazie ai 1000 tifosi giallorossi che a Salerno ci hanno spinto con un tifo incessante verso la prima vittoria della stagione.