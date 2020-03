Dall’Olanda l’anticorpo 47D11 per sconfiggere il Coronavirus, tra un mese primi utilizzi

Condividi

La notizia di particolare rilievo è stata pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano e potrebbe segnare una svolta decisiva nella battaglia contro il Coronavirus. Il team di ricercatori guidato dal prof. Frank Grosveld dell’università di Utrecht ha individuato il primo anticorpo monoclonale al mondo in grado di sconfiggere il Covid-19. Secondo la spiegazione scientifica l’anticorpo ha capacità “neutralizzante”, in grado cioè di aggredire il virus. La sperimentazione sui pazienti potrebbe essere disponibile entro un mese.

«Il metodo usato» – ha spiegato Maria Rita Gesmundo virologa al Sacco di Milano – «non è in realtà nuovo. Già nel 2003, all’epoca della Sars, Nature pubblicò un mio studio che andava in questa direzione. In Cina oggi diversi malati sono stati trattati con il siero di pazienti guariti». “L’anticorpo blocca una importante parte patogena del virus, si tratta di una particella che si trova sugli spikes che a loro volta hanno recettori che si agganciano alle mucose dei polmoni, bloccarli significa fermare l’infezione,» «L’anticorpo impedisce a SarsCov2 di infettare e può anche aiutare a rilevare il virus”.