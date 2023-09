Dall’Italia: terremoto magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito questa mattina alle 5:10 il Comune di Marradi, in provincia di Firenze: lo riporta sul suo sito l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi.

Gente in strada a Marradi per lo spavento, ma al momento non risultano danni a persone e cose. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in varie zone della vicina Romagna colpita dall’alluvione di maggio, in particolari nelle zone interne delle province di Forli-Cesena e Ravenna.

Il sisma, secondo l’Ingv, è stato seguito da almeno nove scosse di assestamento nei successivi 35 minuti circa. La più forte di queste scosse ha fatto segnare una magnitudo di 2.8, con ipocentro a 7 km di profondità, ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 km in linea d’aria da Marradi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp