Dall’Italia: studente 15enne colpisce insegnate con un pugno

Uno studente quindicenne ha colpito con un pugno al petto una delle sue insegnanti. È successo nella mattinata di giovedì 23 novembre all’Istituto Rossi Doria di Marigliano. L’insegnante, 64 anni, visibilmente spaventata, si è recata in ospedale per un controllo medico. Fortunatamente, non è stata emessa alcuna prognosi nei suoi confronti e sta bene. I Carabinieri sono intervenuti nella scuola e il ragazzo è stato affidato ai suoi genitori.

