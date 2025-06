Dall’Italia: si tuffa nel laghetto per la festa di fine scuola e muore

Una giornata che doveva essere dedicata al divertimento per celebrare la fine dell’anno scolastico si è trasformata in tragedia a Marsciano, in provincia di Perugia. Un ragazzo di 13 anni ha perso la vita in un laghetto artificiale situato in una proprietà agricola nella zona di Pieve Caina, dove si stava svolgendo una festa organizzata da alcuni studenti di una scuola media, insieme ai genitori.

Secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri della stazione di Marsciano, intervenuti sul posto insieme ai militari della Compagnia di Todi, si è trattato di un incidente. Il ragazzo si sarebbe immerso nelle acque del bacino e non sarebbe più riemerso. A far scattare l’allarme è stata una chiamata al numero unico di emergenza 112, che ha portato le forze dell’ordine a raggiungere rapidamente l’area dell’azienda agricola.

Nei pressi del laghetto sono stati trovati gli indumenti e il telefono cellulare dell’adolescente. Subito sono iniziate le ricerche con l’impiego di elicotteri, droni e squadre specializzate, fino all’intervento dei sommozzatori, che hanno individuato il corpo a circa quattro metri di profondità. La salma è stata trasportata all’ospedale di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, che dovrà accertare se il decesso sia stato provocato da annegamento o da un malore improvviso.

Nel frattempo, proseguono le indagini per fare piena luce sull’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’Amministrazione comunale di Marsciano ha espresso il proprio cordoglio e “profondo sgomento” per la perdita del giovane.

La tragedia di Marsciano si aggiunge ad altri drammatici eventi simili avvenuti nello stesso fine settimana. Un bambino di 11 anni, di origine pakistana, è deceduto dopo essere stato soccorso in mare a Lido degli Estensi, nel Ferrarese, e trasportato all’ospedale di Ravenna. Un altro minore, di 10 anni, è stato trovato senza vita nelle acque del lago Bilancino, nel comune di Barberino di Mugello. In quest’ultimo caso, la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati.

Tre tragedie in poche ore che colpiscono duramente famiglie, comunità scolastiche e territori interi, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza dei minori e sull’importanza della prevenzione durante le attività ricreative

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author